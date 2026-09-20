El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la tarde y noche de este domingo se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas con características fuertes, en Mar del Plata y la zona.

De acuerdo con el pronóstico, los fenómenos podrían estar acompañados por chaparrones intensos en períodos cortos, caída de granizo y ráfagas de viento de intensidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor actividad.

Ante este escenario, se solicita circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito. También se recomienda asegurar macetas y otros objetos que puedan desprenderse de balcones y terrazas, además de evitar sacar la basura fuera de los horarios establecidos para impedir que las bolsas sean arrastradas por el agua y el viento.

Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

