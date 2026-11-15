Los dispositivos de Salud en tu Barrio continúan recorriendo los barrios de la ciudad, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Estos espacios sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde este lunes 16 y hasta el viernes 20, en el horario de 9 a 14, el dispositivo 1 funcionará en el CIC La Herradura, ubicado en Moreno 12.100. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, se entregarán turnos para mamografías, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

El miércoles se realizará el taller odontopediátrico orientados a la promoción y el cuidado de la salud bucal. El viernes estará el servicio de oftalmología para niños y, el jueves, el servicio de ginecología. También el viernes habrá jornada de primeros auxilios en el marco del Programa Reanimemos.

El lunes, martes y miércoles estará el servicio de pediatría y el móvil odontológico de 9 a 13 sin turno previo con atención para niños y adultos, y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal.

El dispositivo 2 funcionará de 9 a 14 de lunes a viernes en la sociedad de fomento El Progreso, ubicada en Tripulantes del Fournier 5450. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, se entregarán turnos para mamografías, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

El viernes habrá jornada de RCP en el marco del Programa Reanimemos. El martes y jueves estará el móvil odontológico de 9 a 13 sin turno previo con atención para niños y adultos, y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal. Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca. El jueves estará el servicio de ginecología y el consultorio médico móvil. Mientras que el viernes estará el servicio de oftalmología para niños y, el jueves, el servicio de ginecología.

Consultorio Médico Móvil

Por otra parte, el Consultorio Médico Móvil, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará del martes en el CIC La Herradura y el miércoles y jueves en la sociedad de fomento El Progreso.

Para más información sobre los dispositivos de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio