Mar del Plata Club y Banco Provincia se enfrentarán en la gran final del Torneo Nivelación el próximo sábado 21 de noviembre, a las 20 hs, en el Estadio Panamericano de Hockey.

En esta jornada se conocieron los clasificados a la última instancia de la competencia de Primera División organizada por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH), la cual dejó dos duelos intensos que se definieron sobre el cierre.

En la primera semifinal, Mar del Plata Club se impuso por 3 a 2 ante Trinity en un partido de gran exigencia. El marcador lo abrió Pilar Robles a los 10 minutos, poniendo en ventaja al equipo de Santa Celina.

La igualdad llegó a los 37′ gracias a un tanto de Gloria Scenna, pero a los 46′ Agustina Fernández Fantini marcó el segundo para Mar del Plata Club. Trinity volvió a empatar a los 55 minutos con un gol de Justina Villen.

Cuando todo parecía encaminarse a la definición por shoot-outs, Candela Paredes convirtió el gol que les dio el pase a la final, a sólo un minuto del cierre.

La segunda semifinal tuvo como protagonistas a Banco Provincia y Sporting, que igualaron 1 a 1 durante el tiempo reglamentario. Malena Fernández Criado anotó el primer gol del encuentro a los 8′ y puso en ventaja al equipo de Villa Marista, mientras que a los 22 minutos Banco Provincia igualó el marcador con un tanto de Martina Dominé.

A partir de allí, ninguno logró sacar diferencias y la clasificación debió definirse mediante shoot-outs, en los que Banco Provincia se impuso por 3 a 2 y aseguró su lugar en la final gracias a Martina Dominé, Micaela Curuchet y Florencia Rodríguez Vignola. Por su parte, Agustina Álvarez anotó los dos penales de Sporting.

Cabe destacar que Banco Provincia fue el líder de la tabla de posiciones durante la fase regular del Torneo.

De esta manera la gran final de la Línea A se disputará el sábado a las 20 hs. Previamente el viernes, en el Torneo de Caballeros, MDQ 06 y Náútico MDP irán en busca del título a las 20:15 hs. En tanto que el domingo, a las 19 hs, la Línea B jugará la final del Torneo Reubicación cuyos protagonistas se conocerán mañana tras las semifinales.

Foto: Nay Charo – Mar del Plata Club