Atlético Mar del Plata volvió a festejar en el fútbol local. En una final intensa y con un segundo tiempo cargado de emociones, el conjunto dirigido por Martín Quintas derrotó 2 a 1 a Kimberley y se consagró campeón del torneo Clausura “Cacho Méndez” de la Liga Marplatense de Fútbol.

El encuentro se disputó este sábado en el estadio Juan Montoya, de San Lorenzo, y tuvo un desenlace favorable para el Decano, que debió remontar el resultado. Kimberley se puso en ventaja a los 3 minutos del complemento, cuando Valentino Ávalos aprovechó una buena acción de Luis Pérez para establecer el 1 a 0.

Sin embargo, Atlético reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad a los 13 minutos, a través de Cristian Álvarez, quien aprovechó una pelota que quedó dentro del área después de un tiro libre ejecutado por Enzo Vértiz.

El empate fortaleció al equipo de Quintas, que encontró rápidamente el camino para dar vuelta la historia. A los 21 minutos apareció Esteban De Olivera, quien recibió una pelota profunda y definió para establecer el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo del conjunto albiceleste.

La situación se complicó todavía más para Kimberley con la expulsión de Luis Pérez, a los 17 minutos del segundo tiempo, por doble amonestación. Con un hombre menos, el Dragón intentó buscar la igualdad, pero Atlético sostuvo la ventaja y terminó celebrando una nueva conquista.

De esta manera, el Decano se quedó con el Clausura y consiguió el pasaje a la gran final anual, donde volverá a encontrarse con Quilmes, campeón del Apertura. Será una nueva edición de una definición que ya tuvo como protagonistas a ambos equipos en 2025.

La serie decisiva se disputará a dos partidos, los sábados 21 y 28 de noviembre, y la Liga Marplatense realizó gestiones para que ambos encuentros tengan como escenario el estadio José María Minella. Allí se conocerá al campeón de la temporada 2026 y al representante marplatense para el Torneo Regional Federal Amateur 2027.