El canciller Pablo Quirno le respondió al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, al subrayar la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales”, al referirse al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Las declaraciones de Quirno fueron después de que el premier británico afirmara en su discurso ante los líderes mundiales que su gobierno estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”.

“Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia. Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional”, afirmó.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores previamente indicó: “En respuesta a lo expresado por el señor primer ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, aseguró.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, Quirno rechazó que Inglaterra tuviera derechos soberanos sobre los archipiélagos y las áreas marítimas que los rodean, e indicó que la “ocupación” británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas, quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

“Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, agregó el canciller al referirse al reclamo nacional.

En tanto, Quirno resaltó que la controversia de soberanía entre ambos países está reconocida por las Naciones Unidas, además de otros organismos internacionales; y remarcó que estas instituciones instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.

“La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó.

Agencia NA