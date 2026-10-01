En el marco del debate público generado en torno a la posible desregulación de los colegios profesionales, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos – Departamento Judicial Mar del Plata plantea la necesidad de analizar qué significa este proceso para los ciudadanos que realizan operaciones inmobiliarias.

Desde la institución advierten que el debate no debería reducirse a la eliminación de una matrícula o a la modificación de determinadas regulaciones, sino también considerar qué mecanismos de respaldo y protección quedarían disponibles para quienes ponen en juego sus ahorros, su vivienda o su patrimonio. “Desregular la actividad no da más libertad, deja al ciudadano negociando solo, sin nadie que responda si algo sale mal”, señalan desde el Colegio.

En este sentido, la institución destaca el rol que actualmente cumple la matrícula profesional, el control del ejercicio de la actividad, la responsabilidad profesional y los mecanismos disciplinarios como herramientas que buscan brindar mayores condiciones de seguridad y transparencia en las operaciones.

El planteo del Colegio parte de una pregunta central: ¿qué sucede cuando una operación inmobiliaria presenta un problema y ya no existen los mismos mecanismos de control y respaldo?

Una operación de compraventa o alquiler involucra mucho más que una negociación entre particulares. Puede implicar la revisión de títulos, antecedentes, deudas, documentación, aspectos catastrales y otras condiciones necesarias para brindar seguridad jurídica a las partes.

Por eso, desde el Colegio consideran importante que la discusión sobre la desregulación pueda darse de manera amplia, poniendo también en el centro a los ciudadanos y las consecuencias concretas que los cambios regulatorios podrían tener en la vida cotidiana.

“La discusión no es solamente sobre una matrícula. Es sobre quién controla, quién responde y qué respaldo tiene una persona cuando realiza una operación que compromete una parte importante de su patrimonio”, expresaron desde la entidad.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos – Departamento Judicial Mar del Plata continuará participando del debate público, acercando información y promoviendo una discusión centrada en la responsabilidad profesional, la transparencia y la protección de quienes realizan operaciones inmobiliarias.

