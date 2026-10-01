Con una propuesta centrada en dejar atrás los ciclos de crisis y proyectar el desarrollo económico a largo plazo, comenzó este miércoles en Mar del Plata el 62° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Durante el discurso de apertura, el presidente del encuentro y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon, respaldó las reformas del Ejecutivo nacional pero instó a dar un paso más: transformar el ordenamiento macroeconómico en un crecimiento sostenido que reduzca la pobreza.

Bajo el lema «Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia», Kon planteó ante más de 1.000 empresarios, dirigidos políticos y especialistas reunidos en el Hotel Sheraton la necesidad de construir una agenda nacional que trascienda gobiernos e ideologías.

«Siempre pensé que esta era la reunión empresaria más importante de la Argentina. Hoy creo que puede ser el ámbito donde comencemos a discutir cómo construir un país capaz de crecer durante décadas», afirmó el ejecutivo, al tiempo que remarcó que el empresariado reconoce reformas de partida clave como el equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, la desregulación y la reforma laboral.

El titular del Coloquio estructuró la propuesta de IDEA en cuatro ejes centrales: estabilidad, inserción en el mundo, competitividad y desarrollo. En ese marco, hizo hincapié en el impacto social de sostener las variables macroeconómicas en el tiempo.

«Lo más importante que encontramos no fue una lección económica, sino una lección humana: cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae, y cae de verdad», enfatizó Kon. Para ilustrarlo, contrapuso la evolución del PBI per cápita argentino (que creció un 50% desde los años 80) con los casos de Chile (200%) y Perú (160%), además de citar las reducciones de pobreza alcanzadas por Uruguay, Brasil y Polonia.

Según los modelos estimativos presentados por la entidad, si la Argentina logra mantener un escenario estable durante diez años, el PBI per cápita podría incrementarse un 50%.