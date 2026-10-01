El presidente del bloque de concejales de la UCR + Nuevos Aires, Ariel Bordaisco, presentó un proyecto para que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informe sobre la situación de las prestaciones de salud mental, ante las demoras en los pagos denunciadas por los profesionales y la jornada de protesta prevista para este 2 de octubre. Y adelantó que ya tiene fecha confirmada la jornada de trabajo en la que pidió que Homero Giles dé explicaciones en Mar del Plata.

Los psicólogos reclaman por tres meses de atraso en el pago de las prestaciones y advierten que la situación no sólo afecta a los profesionales, sino también a los afiliados, que pueden ver comprometida la continuidad de sus tratamientos.

“Estamos atravesando un momento crítico para la salud mental y, en ese contexto, IOMA vuelve a tener problemas con quienes deben garantizar la atención. A los casos graves y las dificultades que venimos conociendo en Mar del Plata ahora se suma este conflicto con los psicólogos”, sostuvo Bordaisco, quien adelantó que el 11 de diciembre será la fecha de la jornada de trabajo solicitada para que distintas autoridades de la salud concluyan “en un gran debate de ideas” por el cual solicitó la presencia en Mar del Plata del titular del organismo, Homero Giles.

El proyecto solicita conocer el estado de la deuda con los profesionales y las fechas previstas para regularizar los pagos, además de determinar cuántos psicólogos se encuentran efectivamente atendiendo por cartilla en cada distrito de la provincia de Buenos Aires.

También reclama que IOMA explique qué respuesta brinda a un afiliado cuando su terapeuta interrumpe la atención como consecuencia de la falta de pago y cuánto demora actualmente en efectuar los reintegros por consultas realizadas de manera particular.

“No alcanza con tener una credencial de IOMA si cuando necesitás atención no encontrás respuestas. Estamos hablando de personas que necesitan sostener sus tratamientos y no pueden quedar atrapadas entre una obra social que no paga y profesionales que legítimamente reclaman cobrar por su trabajo”, señaló.

Finalmente, Bordaisco apuntó a la responsabilidad del Gobierno provincial: “Los afiliados aportan todos los meses y tienen derecho a recibir atención. El Gobierno provincial tiene que dejar de administrar los conflictos de IOMA y empezar a resolverlos. Detrás de cada prestación que se demora o se interrumpe hay una persona que necesita atención y no puede seguir esperando”.