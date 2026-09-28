Los últimos días de septiembre presentan condiciones de inestabilidad sobre el sudeste bonaerense con el pasaje de perturbaciones que activan tormentas y lluvias de variada intensidad.

A la vez, el desarrollo de una ciclogénesis en la franja central del país provocará mas lluvias y fuertes vientos para el martes 29, momento en el que el ciclón madure y empiece a dejar el continente para internarse en el Océano Atlántico.

Sobre la mitad de la semana ya con un aire mas frío y seco las temperaturas bajarán con jornadas mas invernales que primaverales, nubosidad variable y probables chaparrones en la costa.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco y húmedo. Cielo cubierto con lluvias. Mejorando por la tarde. Viento leve a moderado del sector noreste en rotación al sudeste. La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 14°.

Reporte @sebapagliarino