Alvarado de Mar del Plata rescató un empate 2-2 frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en el estadio Salomón Boeseldín, por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal A. El conjunto marplatense tendrá ahora la posibilidad de definir la serie como local en el José María Minella.

El local golpeó primero a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Eloy Roige aprovechó un rebote para poner el 1-0. Alvarado reaccionó rápidamente y a los 18 minutos Germán Cervera estableció el empate.

El conjunto dirigido por Pablo Martel logró dar vuelta el marcador a los 34 minutos. Santiago Gutiérrez apareció para desviar una pelota enviada al área y poner el 2-1 para el “Torito”.

En el complemento, Defensores salió en busca de la igualdad y la consiguió a los 31 minutos, cuando Bruno Latof marcó el 2-2 definitivo.

En el tramo final, Alvarado tuvo algunas oportunidades para volver a ponerse en ventaja. Además, el arquero de Defensores, Franco Velázquez, fue expulsado a los 48 minutos.



Síntesis

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 2: Franco Velázquez; Alexandro Ponce, Jerónimo Ávalos, Federico Gay e Ian Pezzani; Mateo Ramos, Juan Cartechini y Tomás Bacas; Jeremías Bertacín, Eloy Roige y Enzo Luna. DT: Gabriel Pieralisi.

Alvarado 2: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Berra, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Matías Mansilla, Tomás Federico y Santiago Gutiérrez; Matías Pérez, Germán Cervera y Ramiro Makarte. DT: Pablo Martel.

Goles: 10′ PT Eloy Roige (Defensores); 18′ PT Germán Cervera (Alvarado); 34′ PT Santiago Gutiérrez (Alvarado); 31′ ST Bruno Latof (Defensores).

Cambios – Alvarado: 28′ ST Germán Sosa por Germán Cervera y Matías Pérez por Nahuel Speck; 37′ ST Pablo Hofstetter por Santiago Gutiérrez y Ariel Castellanos por Ramiro Makarte.

Cambios – Defensores de Belgrano: 28′ ST Bruno Latof por Jeremías Bertacín; 33′ ST Lautaro Gaitán por Juan Cartechini; 39′ ST Adrián Rodríguez por Eloy Roige; 50′ ST Kevin Vizgarra por Bruno Latof.

Amonestados: Tomás Berra y Tomás Federico (Alvarado).

Expulsado: 48′ ST Franco Velázquez (Defensores de Belgrano).

Árbitro: Leandro Andrés Sosa Abrile.

Estadio: Salomón Boeseldín, Villa Ramallo.

