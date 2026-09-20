Alvarado igualó 1-1 con Olimpo de Bahía Blanca en el estadio José María Minella, por la novena y última fecha del Nonagonal B del Torneo Federal A, y completó una muy buena segunda fase con la clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso.

El equipo de Pablo Martel consiguió ponerse en ventaja a los 78 minutos, cuando Santiago Gutiérrez aprovechó una serie de rebotes y definió de volea para establecer el 1-0. La alegría duró apenas seis minutos: a los 84, un tiro libre cayó sobre el área local, Cristian Centurión intentó despejar y terminó convirtiendo en contra para establecer el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Alvarado alcanzó los 15 puntos y terminó primero y tendrá así ventaja deportiva en los cruces de eliminación directa.

Kimberley, quinto y con Copa Argentina

En Bahía Blanca, Kimberley igualó 0-0 con Villa Mitre en El Fortín y cerró el Nonagonal B en el quinto lugar. El equipo de Mariano Mignini necesitaba sumar para sostener sus posibilidades y terminó consiguiendo un punto que tomó especial valor con la definición de la jornada.

El Dragón tuvo que resistir en distintos pasajes del complemento, con Nicolás Báez como protagonista, pero también contó con dos oportunidades claras sobre el final para quedarse con el triunfo. El empate, finalmente, le permitió alcanzar los 11 puntos, terminar quinto y asegurarse la clasificación a la Copa Argentina 2027.

De esta manera, los caminos de los dos representantes marplatenses quedan definidos: Alvarado irá por el primer ascenso a la Primera Nacional, mientras que Kimberley deberá disputar la Reválida en busca del segundo boleto a la categoría superior, con el premio adicional de haber conseguido la clasificación a la Copa Argentina del próximo año.