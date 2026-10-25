Sociedad Sportiva, que venció 34-32 a Mar del Plata Club como visitante, y Universtario, que hizo lo propio con Sporting en Villa Marista por 29-22 jugarán la final del Torneo Regional Pampeano A de rugby el sábado 7 de noviembre.

Pese a haber perdido ante los bahienses, Mar del Plata Club tiene asegurada su plaza en el Torneo del Interior B 2027 mientras que Sporting deberá jugar una reválida con Liceo de Mendoza.

Sociedad Sportiva irá por su segundo título tras ser campeón en 2019 mientras que Universitario irá por su primera estrella.

Mar del Plata Club (10) y Sporting (6) ganaron las restantes ediciones del Regional Pampeano A.

Foto Nay Charo / Mar del Plata Club