Mar del Plata se prepara para vivir una jornada de fe en la calle. El próximo sábado 31 de octubre se realizará la Marcha por Jesús 2026, organizada por APEM – Consejo Pastoral de Mar del Plata, que reunirá a todas las Iglesias

evangélicas de la ciudad en una misma jornada de encuentro, alabanza y adoración, desde el centro hasta la

costa. El evento fue declarado de interés por la Municipalidad de General Pueyrredon y los organizadores

esperan una convocatoria multitudinaria.

Horarios y recorrido de la Marcha por Jesús

La concentración será a las 15:00 hs en Plaza Dardo Rocha (Av. Luro y Dorrego). A las 16:00 hs empieza la marcha por Avenida Luro hacia la costa, hasta el escenario de Moreno y Boulevard Marítimo, a la altura de la Plaza del Milenio, donde se prevé llegar cerca de las 17:00 hs. El recorrido se

coordina con las autoridades de Tránsito del Municipio de General Pueyrredon.

31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas, en el país y en la ciudad

Desde las 17:00 hs aproximadamente habrá un tiempo de alabanza y adoración unida, junto al acto por el Día de las Iglesias Evangélicas. La fecha recuerda el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero dio a conocer sus 95 tesis en Wittenberg, hecho considerado el inicio de la Reforma

Protestante. Este año se cumplen 509 años.

En 2024 el Congreso de la Nación sancionó la ley que establece el 31 de octubre como Día Nacional de las

Iglesias Evangélicas y Protestantes; en el Senado fue aprobada por unanimidad. A nivel local, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó en 2022 una ordenanza, impulsada por la concejala Florencia Ranellucci, que instituyó la misma fecha como Día de las Iglesias Evangélicas en el distrito y encomendó al Ejecutivo municipal acompañar

actividades de reconocimiento a la comunidad evangélica.

Al aprobarse esa ordenanza se informó que en la ciudad había más de 270 Iglesias evangélicas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, y cerca de 400 comunidades de fe en total. La Marcha por Jesús busca reunirlas a todas en una misma celebración.

“No es solo una marcha: es una sola Iglesia proclamando el nombre de Jesús en las calles. Un solo pueblo que se une en clamor y adoración.” Así lo expresan desde la organización. La invitación es abierta a toda la comunidad: familias, amigos y congregaciones de toda la

ciudad.

Rodrigo Tapari: un testimonio de fe hecho música

El cierre artístico estará a cargo de Rodrigo Tapari y su banda. Cantante y

compositor de música tropical, durante 14 años fue la voz de uno de los grupos de cumbia más populares del país, y hoy desarrolla su propia carrera solista.

Como solista recorrió escenarios de Chile, Perú, Bolivia, Italia, España, Francia y Japón. En 2019 recibió su primera nominación a los Premios

Gardel como Mejor Artista Masculino Tropical, y en 2020 llegó a las

semifinales del Cantando 2020 junto a Rocío Quiroz.



Detrás del éxito hubo una etapa difícil que él mismo contó en público: la lucha contra el alcohol y una vida desordenada que golpeaba a su familia. El quiebre llegó por su hija. “Mi hija con seis años pedía ayuda y ese fue mi quiebre”, relató en una entrevista.

Durante una gira por Miami, unos primos lo invitaron a una Iglesia, una experiencia que él define como un antes y un después. Desde entonces habla de Dios en sus shows. Hasta cambió la letra de una de sus canciones más conocidas para que acompañe su nueva vida, y usa su historia para animar a quienes atraviesan una

adicción a pedir ayuda.

En Mar del Plata va a compartir ese testimonio de fe y a alabar a Dios a través de la música, en un cierre pensado para toda la familia.

Qué llevar a la marcha

Los organizadores piden llevar chalecos, remeras, banderas o globos con el color de cada región, o si no con los colores de Argentina. No se usarán logos congregacionales, para destacar la unidad de todas las Iglesias.

OPERATIVO DE TRÁNSITO

Las autoridades de Tránsito del Municipio de General Pueyrredon (Tránsito MGP) colaborarán con el operativo de la marcha para preservar el orden del tránsito en las calles que estarán cortadas durante el recorrido, entre Plaza Dardo Rocha y Moreno y Boulevard Marítimo. Se recomienda a

quienes circulen por la zona prever desvíos durante la tarde del sábado.

