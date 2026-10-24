La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) incorporará a su ámbito de uso los hoteles 7, 8 y 9 de la Unidad Turística Chapadmalal, a partir de la resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) del 20 de octubre de 2026. Se trata de una asignación de uso gratuito de un inmueble del Estado nacional que comprende una superficie aproximada de 137.480 metros cuadrados y representa una oportunidad estratégica para el desarrollo institucional.

La decisión abre nuevas perspectivas para la Universidad, que podrá evaluar alternativas para ampliar sus actividades y fortalecer su presencia en el corredor sur del partido de General Pueyrredon. Más allá de la infraestructura, el desafío es pensar cómo este espacio puede contribuir al crecimiento de la institución y generar nuevas oportunidades de formación, investigación y encuentro para la comunidad universitaria y la región.

La rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, celebró la asignación y destacó el potencial que representa para proyectar nuevas iniciativas. En declaraciones a la prensa, señaló que se trata de un proyecto a largo plazo y que será necesario evaluar las condiciones de los edificios, definir prioridades y construir una propuesta institucional para el lugar.

Una universidad más integrada con su territorio

La incorporación de este espacio se vincula con una perspectiva de desarrollo universitario que busca ampliar la presencia de la institución en distintos puntos del territorio y profundizar su relación con la sociedad. En ese marco, Chapadmalal ofrece posibilidades para promover actividades académicas, científicas, deportivas y culturales, así como encuentros entre estudiantes, docentes, investigadores e instituciones de Mar del Plata y otras localidades.

Uno de los aspectos que abre mayores expectativas es la posibilidad de desarrollar residencias estudiantiles. Según datos de la Universidad, el 42,03 % de sus estudiantes vive fuera del partido de General Pueyrredon, una realidad que plantea desafíos vinculados con el alojamiento y la continuidad de las trayectorias académicas.

Contar con un espacio destinado a acompañar a quienes llegan desde otras localidades permitiría explorar nuevas formas de integración a la vida universitaria. La propuesta también invita a pensar en Chapadmalal como un lugar de encuentro para jóvenes de la región, intercambios académicos y experiencias de formación compartidas. Su concreción, sin embargo, requerirá evaluar las condiciones de los edificios y los recursos necesarios para avanzar. (Portal Universidad)