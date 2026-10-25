La Libertad Avanza Mar del Plata llevó adelante este sábado una jornada de afiliación partidaria y encuentro con vecinos en la Plaza del Agua, como parte de una iniciativa provincial desarrollada de manera simultánea en los 135 municipios de Buenos Aires.

La actividad se realizó entre las 11 y las 13 horas y contó con la participación de referentes, militantes y equipos territoriales del espacio, quienes compartieron la jornada con vecinos

interesados en conocer las actividades del partido, realizar el trámite de afiliación y conversar sobre la realidad local.

La iniciativa formó parte de la denominada “Jornada de Afiliación Masiva”, impulsada por La Libertad Avanza bonaerense, que tuvo como objetivo combinar la afiliación partidaria con espacios de escucha directa de las principales preocupaciones de los vecinos.

A nivel provincial, el presidente de La Libertad Avanza Buenos Aires, Sebastián Pareja, destacó la participación registrada en los distintos municipios y el trabajo de los referentes territoriales.

“Es muy inspirador que la gente se acerque a sumarse a La Libertad Avanza. Pero mejor que eso es ver cómo siguen demostrando su apoyo al Presidente, al proyecto de país y cómo se disponen a escuchar nuestra propuesta para la provincia”, sostuvo Pareja.

En relación con la actividad desarrollada en Mar del Plata, el diputado nacional Alejandro Carrancio destacó la importancia del trabajo territorial y de mantener canales de diálogo con los vecinos de General Pueyrredon.

“Escuchar a los vecinos y conocer de primera mano las necesidades de nuestros barrios es fundamental para trabajar sobre propuestas concretas. Mar del Plata y Batán tienen desafíos importantes y necesitamos seguir construyendo espacios de participación que permitan abordar esas realidades”, señaló Carrancio.

La jornada local permitió intercambiar inquietudes sobre distintas problemáticas del distrito y se integró a una actividad provincial orientada a fortalecer los espacios de participación

partidaria y el contacto directo con la comunidad.

La actividad concluyó con el relevamiento de consultas y preocupaciones planteadas por los

vecinos, que formarán parte del trabajo de seguimiento previsto por los equipos territoriales del espacio.