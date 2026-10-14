La conducción del Suteba Mar del Plata anunció que este jueves se sumará al paro provincial docente por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y laborales. A la medida de fuerza también se sumaránlos docentes de establecimientos municipales.

De esta manera, las clases se verán parcial o totalmente interrumpidas en establecimientos públicos de Nivel Inicial, Primario y Secundario de la ciudad.

«A los reclamos por el financiamiento educativo, la restitución del FONID y su incorporación al salario básico, y la apertura de paritaria nacional, sumamos nuestras demandas provinciales: la apertura de paritarias y un aumento con recomposición salarial urgente, frente a salarios que vienen quedando por debajo de la inflación», remarcaron desde el Suteba.

«Asimismo, sostenemos el reclamo por la intangibilidad de las Plantas Orgánico-Funcionales (POF). Nos movilizamos en defensa de la educación pública. Por la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Por la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Contra la extranjerización de la tierra. Abajo el DNU 70/23», completaron.