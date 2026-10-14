Arena Mardel Plata transita la etapa final de su construcción y se prepara para abrir sus puertas el próximo 24 de octubre, con dos presentaciones de Los Fabulosos Cadillacs previstas para ese día y el 25.

Este miércoles, los empresarios y productores Fernando y Federico Roca encabezaron una recorrida por las instalaciones destinada a medios de comunicación y productores, en la que destacaron el esfuerzo de las empresas involucradas en la obra.

“Estamos en el último tramo, con todo el esfuerzo para inaugurar con una banda tan importante como Los Fabulosos Cadillacs. Gracias por la confianza y la buena onda”, señalaron los responsables del proyecto, que busca incorporar a Mar del Plata un espacio preparado para espectáculos musicales, eventos y distintas propuestas culturales.

La recorrida contó también con la presencia de Flavio Cianciarulo, miembro fundador de Los Fabulosos Cadillacs. Durante el encuentro, los hermanos Roca anunciaron que el complejo contará con una identificación especial vinculada al músico, en reconocimiento a su trayectoria y a su estrecha relación con Mar del Plata, ciudad que eligió y que también forma parte de su historia personal y musical.

Cianciarulo agradeció el reconocimiento y lo vinculó con su historia familiar. “Mi viejo eligió Mar del Plata cuando tenía 24 años. Fue un curador de niños de la ciudad. Se lo dedico a mi padre y a mi familia. Es un gran honor para mí”, expresó. Además, recordó el vínculo que mantiene con la ciudad: “Siempre me consideré un marplatense en Buenos Aires. Siempre es bueno que la ciudad tenga un foro de estas características”.

Un espacio para distintos formatos

Ubicado en la intersección de las avenidas Luro y San Juan, Arena Mardel Plata contará con una superficie total de 6.000 metros cuadrados y una infraestructura diseñada para adaptarse a diferentes tipos de espectáculos y eventos.

El complejo tendrá capacidad para 2.000 personas en formato teatro, hasta 3.000 asistentes en una configuración de arena reducida y 900 personas en modalidad salón de eventos. En su formato de arena completa, podrá recibir hasta 4.000 espectadores.

Con la apertura prevista para el 24 de octubre, el nuevo recinto buscará posicionarse como uno de los principales escenarios de espectáculos de Mar del Plata, ampliando la oferta de infraestructura para recitales, producciones artísticas y encuentros de diversa escala.

La cuenta regresiva ya comenzó y el debut con Los Fabulosos Cadillacs marcará el inicio de una nueva etapa para la actividad cultural y de espectáculos de la ciudad.



