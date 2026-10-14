En el varadero de la Base Naval Mar del Plata se completaron las obras de desguace de los buques “Mr Big” y “Coral Azul” en el marco del plan de retiro de cascos inactivos y recuperación de espacios operativos y de frente de amarre que lleva adelante el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Ya son más de 30 las embarcaciones removidas, en su mayoría para disposición final mediante corte y reducción a chatarra o hundimiento, en tanto otras fueron transportadas a remolque a otras terminales marítimas.

“Son 1.406 metros lineales recuperados que nos suman soluciones para la operatoria de un puerto que históricamente ha tenido entre sus principales urgencias la disponibilidad de espacios para la muy amplia y variada flota que tiene aquí su amarre”, explicó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

El “Mr Big” operó como buque pesquero con un casco de 46.10 metros de eslora. Se lo derivó al varadero en julio de este año. En tanto el “Coral Azul”, de más de 50 metros de eslora, también fue parte de la flota de pesca hasta 2011. Se lo destinó a corte a fines del año pasado.

A estos dos buques desguazados se suma la disponibilidad del “Scombrus”, que también fue pesquero y tiene por destino su hundimiento. Se incorporará al Parque Submarino Cristo Rey, espacio frente a la costa marplatense que se consolidó y amplía para la práctica del buceo deportivo y científico.