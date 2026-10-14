La seguridad de Mar del Plata y Batán volvió a ocupar un lugar central en la agenda de trabajo del diputado nacional Alejandro Carrancio, quien participó de las actividades

desarrolladas en la ciudad por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dando continuidad al diálogo que ambos habían mantenido semanas atrás en Buenos Aires.

En aquella oportunidad, Carrancio trasladó personalmente a la funcionaria nacional las preocupaciones de los vecinos de General Pueyrredon y la importancia de sostener una

articulación permanente entre los distintos niveles del Estado.

“La seguridad necesita un trabajo serio, coordinado y sostenido en el tiempo. Estamos convencidos de que los resultados no se consiguen con esfuerzos aislados, sino con

planificación, responsabilidades claras y una mesa de trabajo que permita abordar de manera conjunta los problemas de nuestra ciudad”, expresó Carrancio.

En ese sentido, el legislador puso especialmente en valor el acompañamiento que el Ministerio de Seguridad de la Nación viene brindando a Mar del Plata y destacó la

importancia de continuar fortaleciendo ese vínculo institucional.

“El Ministerio de Seguridad de la Nación es un ejemplo de cómo se tiene que trabajar la seguridad en una ciudad como Mar del Plata. Viene acompañando a nuestro distrito con

compromiso y continuidad. Ese camino es el que queremos seguir profundizando, porque estamos convencidos de que la coordinación entre quienes tienen responsabilidades en materia de seguridad es indispensable para obtener resultados”, sostuvo.

Carrancio remarcó que los desafíos que enfrenta General Pueyrredon requieren la participación y el compromiso de los diferentes niveles de gobierno, respetando las competencias de cada uno y construyendo mecanismos de trabajo que permitan identificar

prioridades, compartir diagnósticos y orientar los esfuerzos hacia las necesidades reales de los vecinos.

Paralelamente, el diputado nacional destacó el trabajo que viene desarrollando junto a un equipo que analiza la realidad de los distintos barrios de Mar del Plata y Batán, recoge las preocupaciones de los vecinos y elabora propuestas para contribuir a mejorar la seguridad.

“La seguridad no puede depender de una reunión ni de una medida aislada. Necesita continuidad, coordinación y una decisión permanente de trabajar. Por eso creemos que es fundamental contar con una mesa de trabajo que reúna a quienes tienen responsabilidades y capacidad de decisión, porque lo importante es construir resultados para los vecinos”,

afirmó.

Finalmente, Carrancio reafirmó su compromiso de seguir impulsando espacios de articulación y de mantener abiertas las vías de diálogo con las autoridades nacionales, destacando la importancia de dar continuidad al trabajo conjunto.

“Mar del Plata y Batán tienen necesidades que deben ser escuchadas y atendidas. Nuestro compromiso es seguir trabajando, articulando y gestionando. Porque en seguridad, como en tantos otros temas, los resultados no se declaman: se construyen con responsabilidad,

coordinación y trabajo sostenido”, concluyó