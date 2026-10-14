La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, visitó Mar del Plata y se reunió con el intendente Guillermo Montenegro para analizar la situación de seguridad, repasar el trabajo de las Fuerzas Federales y coordinar las próximas acciones, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y el municipio.

Del encuentro participaron también el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; Gustavo Jara, del área de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio, y el diputado nacional Alejandro Carrancio.

Durante la reunión se repasaron las tareas que desarrollan las Fuerzas Federales en el territorio y las necesidades de coordinación para las próximas acciones. El intercambio estuvo centrado en evaluar las principales problemáticas de seguridad y las prioridades del trabajo conjunto para prevenir y combatir el delito.

Como parte de la jornada, Monteoliva recorrió junto con Montenegro el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde conoció las tareas de monitoreo y las herramientas con las que cuenta la ciudad para apoyar la prevención y la respuesta ante incidentes.