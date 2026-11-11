La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina dio a conocer a los ganadores de los Premios Cóndor de Plata a la producción audiovisual 2025, en un encuentro que reunió el anuncio de las distinciones de cine y series con un homenaje al realizador, investigador y docente Miguel Monforte.

Belén, dirigida por Dolores Fonzi, obtuvo el premio a la mejor película de ficción, mientras que El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, fue reconocida como mejor serie de drama. El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, ganó como mejor película documental; Menem, como mejor miniserie; y Viudas negras, putas y chorras, como mejor serie de comedia.

El realizador Leo Damario y la actriz Paula Carruega estuvieron a cargo de la lectura de los ganadores. Durante el anuncio también se dio a conocer un Cóndor de Plata especial a los mejores efectos visuales en serie para Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por El Eternauta, y el premio al mejor maquillaje y caracterización en serie para Dolores “Loli” Giménez y Marcos Cáceres, por Menem, un rubro cuya nominación no había sido anunciada oportunamente.

En cine, Gatillero recibió los premios a dirección para Cristian Tapia Marchiori, actor protagonista para Sergio Podeley, fotografía, montaje y sonido. Belén sumó reconocimientos en guion adaptado, música original, actriz de reparto y revelación femenina para Camila Plaate, además del premio compartido a actor de reparto para Sergio Prina, por Belén y Muña muña, y Luis Machín, por Belén. Natalia Oreiro fue distinguida como actriz protagonista por La noche sin mí y La mujer de la fila.

En series, El Eternauta obtuvo, entre otros reconocimientos, los premios a dirección para Bruno Stagnaro, guion adaptado y actor de reparto para César Troncoso. El premio a actor protagónico fue compartido por Ricardo Darín, por El Eternauta, y Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones. Pilar Gamboa ganó como actriz protagónica por Viudas negras, putas y chorras.

Miguel Monforte recibió el Premio Leonardo Favio

Durante el acto, realizado en el Espacio Chauvin de Mar del Plata, la Asociación entregó a Miguel Monforte el Premio Leonardo Favio a la trayectoria, en reconocimiento a su labor en la realización cinematográfica, la investigación, la docencia, la preservación y la exhibición de cine.

Nacido en Mar del Plata, Monforte comenzó su formación cinematográfica en 1986. La memoria de Malvinas ocupa un lugar central en su obra, con títulos como Malvinas, historias de la Historia, Héroe corriente y Los sueños de Elma. Historia de una Madre de Malvinas. Sus películas recuperan las voces de excombatientes y familiares, y abordan la búsqueda de identidad, reconocimiento y reparación.

El homenaje también destacó sus investigaciones junto con Julio Neveleff y Alejandra Ponce de León, su trabajo de preservación en el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, la creación de Cinencuadre, su participación en el MARFICI y su tarea docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en talleres de cine.