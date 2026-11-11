El viernes 13 de noviembre a las 16 hs, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata será sede de una charla dedicada a la presentación de 3D Phonemes, un proyecto que combina pedagogía, diseño e impresión 3D para desarrollar herramientas accesibles para la enseñanza de la fonética inglesa. La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa.

La propuesta nació de una necesidad concreta en el aula: encontrar una manera de facilitar el aprendizaje de la transcripción fonémica a Sebastián Dop, un estudiante ciego del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 33 de Tres Arroyos que utiliza el sistema Braille. Frente a este desafío, la profesora de Inglés Irene Sentis desarrolló una propuesta didáctica que, con la colaboración de Franco Regalía, estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se materializó en un sistema de bloques fonémicos impresos en 3D.

El dispositivo, denominado 3D Phonemes, consiste en un conjunto de fichas adaptadas con relieve y código Braille que permiten reconocer los símbolos fonémicos mediante el tacto. Su utilización se complementa con una aplicación y fuentes de código abierto, que posibilitan pasar del reconocimiento táctil a la transcripción fonémica digital de manera autónoma.

Uno de los aspectos más significativos de esta iniciativa es su carácter abierto y colaborativo. Franco Regalía, estudiante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP, realizó el modelado y la impresión de las piezas de manera gratuita y solidaria. Además, los archivos digitales para su impresión fueron liberados en formato abierto, de modo que docentes e instituciones de cualquier lugar del mundo puedan descargarlos sin costo y reproducir el material.

La experiencia pone de relieve cómo el encuentro entre distintas disciplinas puede contribuir a identificar y transformar barreras para el aprendizaje. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la accesibilidad no como una adaptación posterior, sino como una dimensión fundamental del diseño de propuestas pedagógicas que contemplen la diversidad de estudiantes.

Durante la charla, titulada «Cuando la pedagogía se encuentra con el diseño: un sistema táctil en 3D para enseñar fonética inglesa a estudiantes ciegos», Irene Sentis y Franco Regalía compartirán el recorrido del proyecto, desde su concepción hasta su desarrollo e implementación en el aula.

Asimismo, realizarán la donación de un set de bloques fonémicos al Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el propósito de que docentes de la institución puedan familiarizarse con la herramienta y disponer de ella para futuras experiencias de enseñanza.