La mitad de la semana continúa bajo muy buenas condiciones de tiempo sobre el sudeste bonaerense. El cielo poco nuboso y el viento del sector norte permite un ascenso de temperaturas con tardes de templadas a cálidas.

Según los modelos meteorológicos se estima que este período se mantenga hasta el viernes, momento en el que un frente frío arribe a la región y frene el ascenso térmico hacia el fin de semana con la posibilidad de algunas tormentas.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a cálido. Cielo despejado a algo nublado. Viento moderado a regular del sector norte. La temperatura mínima se estima en 12° y la máxima en 26°.

Reporte @sebapagliarino