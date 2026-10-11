El Municipio de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Desarrollo Social- estará disponible hasta el 14 de octubre la nueva edición de MUNA Te Escucha, una consulta impulsada por UNICEF Argentina a través de U-Report y que busca conocer las principales preocupaciones, intereses y opiniones de adolescentes y jóvenes.

Se trata de una iniciativa dirigida a chicas y chicos de 13 a 24 años y forma parte del trabajo que la organización internacional desarrolla junto a gobiernos locales a través de la propuesta Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia y que tiene por objeto promover el desarrollo de políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

La encuesta es gratuita y anónima y permitirá contar con información relevante sobre los aspectos de la vida comunitaria y las perspectivas de futuro de adolescentes y jóvenes, y a partir de allí, elaborar diagnósticos, estrategias y políticas públicas que los involucren

Para participar de la consulta, las personas interesadas pueden enviar un mensaje directo con la palabra “INTERESES” a las cuentas de redes sociales de U-Report en Instagram y Facebook (@Ureport_argentina). También se puede realizar vía Whatsapp enviando la misma palabra al 11 6194 4646.