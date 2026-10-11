Con guirnaldas, globos, tangos, milongas y humor, serán parte de la función especial de “TITA. De la Merello a la Ferello”, que se realizará el domingo 11 de octubre a las 20 hs en Villa Victoria Ocampo.

La propuesta, protagonizada por Valeria Ferello, transforma el homenaje en un verdadero festejo de cumpleaños y suma la participación especial de Rocío Baraglia como cantante invitada.

Lejos de una imitación, “TITA. De la Merello a la Ferello” propone un encuentro personal con la figura de Tita, a quien reconoce como una de sus principales referentes. El espectáculo combina canciones emblemáticas, relatos sobre su vida, humor y música en vivo para recuperar distintas facetas de la artista.

El espectáculo fue nominada a los Premios Estrella de Mar 2025, recibió el Premio Despertar por el Arte 2026 a Mejor Espectáculo de Tango y agotó localidades durante sus presentaciones en Buenos Aires.

La puesta cuenta con la participación de Los Arravalerios, dúo de guitarras integrado por Bruno Viviani y Joaquín Ruiz, la cantante invitada Rocío Baraglia; los bailarines Luis María Rodríguez y Viviana Nosei, representantes del Partido de General Pueyrredón en los Juegos Bonaerenses 2024, y la colaboración de la artista Natalia Santocildes.

Luego de la función por el aniversario del nacimiento de Tita, el espectáculo volverá a presentarse el sábado 17 de octubre a las 17, también en Villa Victoria Ocampo.

“TITA. DE LA MERELLO A LA FERELLO”

🗓️ Domingo 11 de octubre — 20 hs

🗓️ Sábado 17 de octubre — 17 hs

📍Villa Victoria Ocampo — Matheu 1851

Entrada general: $20.000

Jubilados y residentes: $15.000

Reservas por WhatsApp: 2234 24-6183

Instagram: @arravaleria.tango

Facebook: valeria.ferello