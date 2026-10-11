Mar del Plata Club venció 50 a 5 a Los Cardos en Santa Celina y terminó primero en la fase regular del Torneo Regional Pampeano A de rugby.
Con 12 triunfos y 2 derrotas en las 14 fechas disputadas, el último campeón se medirá en semifinales con Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, que venció como local a Universitario por 40 a 21 y finalizó cuarto, ganándole la pulseada por la última plaza disponible a Comercial.
La otra semifinal la animarán Sporting y Universitario.
Cabe recordar que el próximo fin de semana no habrá actividad del Pampeano A y las semifinales se jugarán el sábado 24 en Santa Celina y la Villa Marista.
Resultados
Mar del Plata Club 50 – Los Cardos 5
Argentino 15 – Sporting 68
Sociedad Sportiva 40 – Universitario 21
Comercial 10 – San Ignacio 3
Posiciones finales : Mar del Plata Club 56 puntos; Sporting 54; Universitario 43; Sociedad Sportiva 41; Comercial 38; Los Cardos 22; San Ignacio 11 y Argentino 0.
Semifinales (24/10)
Mar del Plata Club vs. Sociedad Sportiva
Sporting vs. Comercial
Foto Pilar Castelfidardo