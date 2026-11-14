Mar del Plata, 14 de noviembre de 2026 — El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció el palmarés oficial de su edición 2026, junto con las menciones especiales del jurado, los premios independientes, los galardones de sponsors y los reconocimientos a la trayectoria.

PREMIOS OFICIALES (PREMIO ASTOR PIAZZOLLA Y PREMIO DEL PÚBLICO)

Competencia Oficial Internacional

● Mejor Largometraje (Premio Astor Piazzolla): The Night Arezou Disappeared, de Arian Vazirdaftari.

● Premio Especial del Jurado (Premio Astor Piazzolla): A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr.

● Mejor Dirección (Premio Astor Piazzolla): Arian Vazirdaftari, por The Night Arezou Disappeared.

● Mejor Interpretación Masculina (Premio Astor Piazzolla): Andrew Scott, por Elsinore (dir. Simon Stone).

● Mejor Interpretación Femenina (Premio Astor Piazzolla): Grace Passô, por A Professora de Francês (dir. Ricardo Alves Jr.).

● Mejor Guion (Premio Astor Piazzolla): Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg.

Competencia Latinoamericana de Largometrajes

● Mejor Largometraje Latinoamericano (Premio Astor Piazzolla): El Pez que Fuma, de Luis Fernández.

Competencia Argentina de Largometrajes

● Mejor Largometraje Argentino (Premio Astor Piazzolla): Cebar, Frenar, Llorar, de Gerardo Tassan.

● Mejor Dirección Argentina (Premio Astor Piazzolla): Gustavo Postiglione, por Chejov en Rosario.

Competencia Internacional de Cortometrajes

● Mejor Cortometraje Internacional (Premio Astor Piazzolla): Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet.

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes

● Mejor Cortometraje Latinoamericano (Premio Astor Piazzolla): Faces, de Andrés Molano.

Competencia Argentina de Cortometrajes

● Mejor Cortometraje Argentino (Premio Astor Piazzolla): Teatro in Inglish, de Marina Ilari.

Competencia En Tránsito / Work in Progress

● Mejor Trabajo en Proceso (Premio Astor Piazzolla): El Tormento, de Mariano Cócolo. Recibe: Mariano Cócolo (director).

Premio del Público

● Mejor Largometraje Competencia Internacional (Premio del Público): Elsinore, de Simon Stone.

MENCIONES ESPECIALES

● Competencia Internacional de Largometrajes – Primera Mención Especial: Marietta Subong, por 2 Valid Ids (dir. Ma-an L. Asuncion-Dagñalan). Recibe: Ma-an L. Asuncion-Dagñalan (directora).

● Competencia Internacional de Cortometrajes – Primera Mención Especial: PLEASE, de Anna Mantzaris.

● Competencia Latinoamericana de Largometrajes – Primera Mención Especial: Narciso, de Marcelo Martinessi.

● Competencia Latinoamericana de Largometrajes – Segunda Mención Especial: Paulina García, por Amor es el monstruo (dir. Neto Villalobos Brenes).

● Competencia Latinoamericana de Cortometrajes – Primera Mención Especial: Carrinho, de Oriol Barberá. Recibe: Oriol Barberá (director).

● Competencia Argentina de Largometrajes – Primera Mención Especial: Natalia Santiago, por Todavía no es Mañana.

● Competencia Argentina de Cortometrajes – Primera Mención Especial: El agua nunca es mala, de Victoria Meza.

● Competencia En Tránsito – Primera Mención Especial: Cotillón París, de Adriano Salgado.

PREMIOS INDEPENDIENTES

● Premio SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación) – Mejor Película Competencia Oficial Internacional:

○ Ganadora: Children Untold, de Miwa Nishikawa.

○ Fundamentos: «Por mostrar el épico relato de una niña huérfana de familia y de amor, en el Tokio de la posguerra. Su espíritu de supervivencia, fe y fortaleza no le permiten rendirse ante la desolación y el individualismo que la rodea, a sabiendas que cuando hay un conflicto bélico, pierden todos.»

● Premio ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina) – Mejor Película Argentina de Todas las Competencias:

○ Mención Especial: Fuego amigo, dirigida por Alejandro Magnone. Recibe: Alejandro Magnone (director y guionista).

○ Fundamentos: «Propone, desde la narración cinematográfica, una mirada revisionista sobre la Guerra de Malvinas, que es capaz de entablar una fértil y necesaria dialéctica con el resto de la cinematografía argentina sobre este tema.»

○ Ganadora: Cebar, frenar, llorar, de Gerardo Tassan. Recibe: Damián Silva Fernández (productor).

○ Fundamentos: «Su historia nos interpela de manera incómoda a partir de una premisa insólita que deriva en un enigmático dilema moral construido con suspenso y desarrollado con personajes bien delineados.»

● Premio RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR) – Mejor Cortometraje del MERCOSUR:

○ Ganadora: Surcromía, de Luis Paris.

○ Fundamentos: «Por transmitir una narrativa interesante para el espectador con un mensaje cautivador por medio del lenguaje animado al ritmo de una música tan única como sensible, donde la estética regional invita a la reflexión y reafirma nuestra identidad.»

● Premio FNA (Fondo Nacional de las Artes) – Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina (Premio Ex Aequo):

○ Ganadora: Surcromía, de Luis Paris.

○ Fundamentos: «Luis Paris construye una deslumbrante fusión pictórica y musical a través de una animación experimental que nos sumerge en una Buenos Aires oscura y misteriosa donde las pinturas se convierten en fotogramas que danzan al compás de un vibrante tango de Astor Piazzolla anunciando la hora cero de la gran ciudad.»

○ Ganadora: Las esclavas, de Andrés H. Denegri. Recibe: Andrés Denegri (director).

○ Fundamentos: «Un pasaje de rito construido con la sutileza de cientos de miradas de un notable elenco femenino. La construcción, casi sin palabras, del inevitable fin de la niñez que se resiste a irse forzado por la impostada madurez de una prima mayor. Las Esclavas es todo lo que el cine tiene que volver a recuperar: pensamiento, reflexión, nostalgia y emoción, expresados por el mágico poder de las imágenes y la actuación, sin quedar esclavo de las palabras.»

● Premio FIPRESCI (Asociación Internacional de Críticos de Cine y Periodistas Cinematográficos) – Mejor Película de la Competencia Internacional:

○ Ganadora: A professora de francês, de Ricardo Alves Jr.

○ Fundamentos: «Por la manera en que transforma la violenta disputa de narrativas de la actualidad en estética, y traduce en lenguaje de género una realidad que se apodera del cotidiano de miles de familias de América Latina.»

● Premio La Mujer y el Cine – Mejor Película de Largometraje de una Directora Argentina de las Tres Competencias:

○ Ganadora: Perfume, de Lucía Ruiz y Andrea Testa.

○ Fundamentos: «Por trascender el formato documental tradicional al articular una profunda reflexión sobre la memoria, el tiempo y la creación artística mediante un riguroso rescate de archivo y un valioso aporte a la cultura. Desde allí logran transformar registros hogareños inéditos en piezas de gran valor patrimonial permitiendo que el espectador descubra facetas invisibilizadas de María Gabriela Epumer, una música clave del rock argentino de los años 80 y 90.»

PREMIOS SPONSORS

● Premio Cinecolor (Industrias Audiovisuales Argentina S.A.) – Mejor Proyecto de la Competencia En Tránsito: El Tormento, de Mariano Cócolo (Postproducción de Imagen).

● Premio Alta Definición – Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana: El Pez que Fuma, de Luis Fernández (Servicio Integral de Post Producción 4K en HD Argentina).

● Premio El Cono del Silencio – Mejor Proyecto de la Competencia En Tránsito: El Tormento, de Mariano Cócolo (Postproducción de Sonido: 5 jornadas de mezcla 5.1 para DCP, incluyendo uso de salas y honorarios de operador).

● Premios Banco Galicia (en correspondencia con las categorías oficiales):

○ Mejor Largometraje Latinoamericano ($10.500.000): El Pez que Fuma, de Luis Fernández.

○ Mejor Largometraje Argentino ($10.500.000): Cebar, Frenar, Llorar, de Gerardo Tassan.

○ Mejor Largometraje En Tránsito ($8.400.000): El Tormento, de Mariano Cócolo.

○ Mejor Cortometraje Internacional ($2.800.000): Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet.

○ Mejor Cortometraje Argentino ($2.800.000): Teatro in Inglish, de Marina Ilari.

PREMIOS ASTOR PIAZZOLLA A LA TRAYECTORIA

● Emilio Kauderer (entregado el 19 de octubre en el Palacio Libertad).

● Natalia Oreiro (entregado el 6 de noviembre en el Teatro Colón).

● Alejandro Agresti (entregado el 12 de noviembre en el Teatro Colón).