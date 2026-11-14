Personas privadas de la libertad y personal penitenciario de la Alcaidía Batán reacondicionaron diez sillas de ruedas, un andador y un bastón ortopédico para beneficio del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata en una iniciativa de servicio a la comunidad.

La iniciativa se efectuó en el marco de las acciones de cooperación institucional y compromiso social que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a través del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El reacondicionamiento estuvo a cargo del personal de la Sección Talleres, con la participación activa de personas privadas de la libertad que aportaron su mano de obra en el Taller Productivo de Chapa y Pintura.

De esta manera, a partir de tareas de reparación y puesta en condiciones, se logró recuperar elementos ortopédicos de utilidad para que puedan volver a cumplir una función social y beneficiar a quienes los necesitan.

La propuesta permite, además, que las personas privadas de la libertad incorporen conocimientos y experiencias laborales mediante actividades concretas, vinculadas con la formación para el trabajo y la responsabilidad social.

Los elementos restaurados fueron recibidos por el secretario general del sindicato, Guillermo Bianchi, y el subsecretario, Rogelio Luis Zumpano, quienes participaron de la actividad junto a autoridades penitenciarias.

Estuvieron presentes el jefe del Complejo Penitenciario Zona Este, Mario Agüero; el secretario de Coordinación, Eugenio Chiminella; el subdirector a cargo de la Alcaidía Penitenciaria Batán, Germán Rodríguez; el subdirector de Seguridad, Ramiro Gorosito; el subdirector de Administración, Javier Almirón, y la jefa de Mantenimiento, Analía Roura.

Las autoridades destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas, que articulan el trabajo penitenciario con instituciones de la comunidad y generan beneficios concretos para la sociedad.

La experiencia demuestra cómo las tareas productivas desarrolladas en contexto de encierro pueden transformarse en herramientas de capacitación, inclusión y solidaridad, al tiempo que permiten recuperar recursos que vuelven a estar al servicio de la población.