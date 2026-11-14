Con producción de Aldo Funes, el elenco de la comedia “Átame a la Estufa” realizó las fotos de marquesina de cara a su próxima temporada teatral. Participaron los protagonistas Gladys Florimonte, Alejandro Müller, Cristian Sancho, Matías Santoianni, Celeste Muriega, Hernán Figueroa y Tamara Bella, quienes posaron juntos para la imagen oficial de la obra.

“Atame a la Estufa” de Raffy Shart. Cuando Jorge (Cristian Sancho) cree haberlo perdido todo al separarse de su mujer (Tamara Bella), su amigo Rogelio (Matías Santoianni) decide organizarle una noche muy especial. Por error contrata dos meretrices muy particulares, Belén (Gladys Florimonte) una trabajadora todo terreno y Kahterina (Celeste Muriega) una dominatriz extrema. Por una confusión llega Blas (Alejandro Müller), y la inesperada aparición de Hugo, el cura (Hernán Figueroa) desencadena una sucesión de equívocos, situaciones disparatadas que convertirán la noche en un verdadero caos.

“Atame a la Estufa”, ¡una comedia explosiva para reírse de principio a fin! La obra cuenta con la dirección de Natacha Córdoba y la asistencia de dirección de Silvana Espada.

Estreno: 2 de enero de 2027

Funciones: de martes a domingo.

Horario: 21:30 horas.

Entradas a la venta por: Plateanet o en la boletería del teatro.

teatro Santa Fe – Santa Fe 1854 – Mar del Plata