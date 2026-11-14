El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata concluyó su 41.ª edición reafirmando su lugar entre los grandes encuentros cinematográficos internacionales.

Organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ente Municipal de Turismo y Cultura del Partido de General Pueyrredon (EmturyC), el Festival reunió a artistas, directores, realizadores, productores, guionistas, profesionales de la industria nacional e internacional y espectadores en diez jornadas de proyecciones, competencias, homenajes, encuentros y actividades especiales que tuvieron como protagonistas al cine y a su público.

La película Caballo salvaje nueve, del realizador Martin McDonagh, dio inicio a la programación, mientras que Borges y yo, de Marc Turtletaub, fue la obra elegida para la clausura.

La respuesta de los espectadores fue uno de los grandes acontecimientos de esta edición. Antes de su apertura, el Festival ya había alcanzado un hecho inédito: 30.000 entradas vendidas y 40 funciones agotadas, una convocatoria anticipada que reflejó el entusiasmo del público y que continuó a lo largo de toda la programación, con salas colmadas y una sostenida participación de espectadores provenientes de Mar del Plata y de distintos puntos del país.

La 41.ª edición cerró sus diez jornadas con 75.000 espectadores, 500 funciones programadas, 235 títulos proyectados y 52 países representados. A esta convocatoria se sumaron más de 20 actividades especiales, más de 1.900 acreditados y 200 voluntarios que acompañaron el desarrollo del Festival. Participaron profesionales de la industria audiovisual vinculados a las películas proyectadas y comitivas internacionales. Estas cifras reflejan la envergadura de una edición que fortaleció el vínculo del Festival con su público y amplió sus espacios de encuentro, intercambio y proyección internacional.

Las nuevas generaciones tuvieron un rol protagónico en esta edición, con una amplia participación de estudiantes, realizadores emergentes y jóvenes profesionales que encontraron espacios de formación, creación e intercambio con referentes de la industria. VS Tech presentó 21 conferencias, paneles, talleres, clases magistrales y otras actividades, mientras que VS Tech Lab reunió a más de 400 estudiantes de cine y audiovisual de todo el país en jornadas intensivas de formación e intercambio.

A estas iniciativas se sumó INCAA Impulsa 2026, desarrollado en alianza con Málaga Procultura, con 20 finalistas que presentaron sus proyectos durante el Festival, de los cuales cinco ganadores participarán en el Hack Málaga 2027.

La programación cinematográfica, bajo la dirección artística de Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, combinó competencias oficiales, estrenos, retrospectivas, películas restauradas y proyecciones especiales, junto con la presencia de destacadas figuras del cine nacional e internacional. Entre los reconocimientos sobresalieron los homenajes a Natalia Oreiro, Emilio Kauderer y Alejandro Agresti, que celebraron sus trayectorias y contribuciones a la cinematografía.

Se presentó la segunda edición de Perlas, obras destacadas de los festivales nacionales, puso en valor la producción audiovisual de distintas provincias y promovió el intercambio entre festivales de todo el país.

Asimismo, el INCAA presentó el relanzamiento del portal de Argentina Film Commission, una plataforma que reúne locaciones, incentivos y herramientas para facilitar las producciones audiovisuales nacionales e internacionales. Otro hito institucional fue la firma de un convenio entre el INCAA y el Archivo General de la Nación (AGN) para establecer una nueva sede de la Cinemateca del INCAA, que reunirá los archivos fílmicos de ambas instituciones en un edificio del Estado, destinado a preservar el patrimonio audiovisual argentino bajo estándares internacionales.

Uno de los acontecimientos institucionales más relevantes de esta edición fue la presencia de Luis Alberto Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), y Jiao Hongfen, vicepresidente de la FIAPF y presidente de la China Film Producers’ Association, junto con una delegación de la industria cinematográfica china. Su participación reafirmó el respaldo internacional al Festival de Mar del Plata, único festival cinematográfico Clase A de América Latina, y su relevancia dentro del circuito de los grandes encuentros cinematográficos del mundo.

Una edición que honra su historia y proyecta el futuro del cine. La presencia de grandes figuras de la cinematografía, el entusiasmo de los espectadores y la participación activa de las nuevas generaciones marcaron una edición en la que la experiencia y las nuevas miradas compartieron protagonismo. Las presentaciones, conversaciones y encuentros permitieron acercar al público a los procesos creativos de sus realizadores y fortalecer el intercambio entre quienes construyeron la historia del cine y quienes comienzan a escribir sus próximos capítulos.

En este sentido, Carlos Pirovano, presidente del INCAA, destacó: “El futuro del cine ya está ocupando su lugar. Esta edición nos permitió ver cómo el legado de quienes construyeron nuestra cinematografía se encuentra con el talento, la energía y las nuevas miradas de las generaciones que vienen. Honrar nuestra historia también significa abrirles las puertas a quienes van a escribir los próximos capítulos. Ese encuentro entre trayectoria y renovación es una de las mayores fortalezas de nuestro cine”. Y Diego Juarez, presidente del EMTURyC agregó “Me queda un balance muy positivo de esta nueva edición del Festival. Mar del Plata se hizo cargo y creo que fue un verdadero éxito. La ciudad volvió a demostrar lo importante que es tener eventos de esta magnitud. Durante el festival vimos nuestra ciudad con mucho movimiento, con visitantes que llegaron de distintos lugares y que disfrutaron de nuestra propuesta cultural y turística, dejando un impacto directo en la economía local. Siento un enorme orgullo de que nuestra ciudad siga siendo protagonista del cine y la cultura. Quiero agradecer especialmente al INCAA por el compromiso y el trabajo para hacer posible esta nueva edición. Estoy convencido de que apostar al festival es apostar a la cultura, al turismo, al trabajo y al crecimiento de Mar del Plata.”

Con una convocatoria extraordinaria, salas colmadas, una destacada presencia internacional y nuevas generaciones que asumieron un lugar central, la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata concluyó reafirmando su prestigio, su vigencia y su capacidad de proyectarse hacia el futuro.