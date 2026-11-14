La producción metalmecánica cayó 11,8% interanual en septiembre y acumuló una contracción del 11,4% en los primeros nueve meses de 2026, frente a una baja del 2,6% del conjunto de la industria manufacturera.

Según el último informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), la actividad también registró una disminución mensual del 0,4%.

«Las pymes metalúrgicas están haciendo un enorme esfuerzo para sostener la producción y preservar los puestos de trabajo. Tenemos capacidad y vocación de seguir invirtiendo, pero necesitamos avanzar en reformas que mejoren la competitividad, especialmente en una reducción de la carga impositiva que permita destinar más recursos al crecimiento de las empresas», señaló José Luis Ammaturo, secretario de CAMIMA.

El informe también advirtió sobre el deterioro de los precios relativos del sector. Mientras que los precios mayoristas generales aumentaron 29,2% interanual en septiembre, los de la metalmecánica subieron 12,4%, una diferencia que refleja las dificultades para trasladar los costos a los precios de venta.