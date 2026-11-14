La Cámara de Ascensores de Mar del Plata llevará a cabo el próximo viernes 27 de noviembre el cierre de su campaña anual 2026 de seguridad en el transporte vertical.

El encuentro se desarrollará a partir de las 10:00 horas en la sede del Centro de Constructores y Anexos (Av. Independencia 2249).

Durante la jornada se presentará el balance anual de las acciones de prevención y uso seguro de ascensores y escaleras mecánicas, considerados el segundo medio de transporte más utilizado en Mar del Plata, con una estimación de más de dos millones de viajes diarios.

Educación y prevención en las escuelas

La capacitación, dictada por docentes de la Cámara de Ascensores junto al personaje «Capitán Zero», estuvo dirigida a estudiantes de cuarto grado de escuelas primarias de todo el partido de General Pueyrredon. Desde el inicio de este programa educativo, la iniciativa ya logró capacitar a más de 10.000 niños.

Como cierre de cada taller escolar, se invitó a los alumnos a plasmar de manera artística los conceptos aprendidos sobre seguridad. Durante el acto del próximo viernes, los autores de los mejores trabajos conceptuales recibirán sus premios y distinciones.

El evento contará con la presencia de autoridades locales del sector del Transporte Vertical y representantes de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA).

Asamblea Anual de FACARA

Una vez finalizada la ceremonia de premiación, en la misma sede de avenida Independencia 2249, se dará inicio a la Asamblea Anual de FACARA.

El encuentro reunirá a referentes del sector de todo el país para elegir a las nuevas autoridades de la federación y definir los lineamientos de trabajo para el año 2027.