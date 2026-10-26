El actor y humorista Sergio Gonal vuelve a Mar del Plata con “El más nuevo de los viejos”, un espectáculo de humor unipersonal completamente nuevo que se presentará el viernes 30 de octubre a las 21 hs en la Sala Melany del Centro de Arte MDQ. Las entradas ya están a la venta en Plateanet y boletería del teatro.

Con su estilo inconfundible y su rapidez para encontrarle el costado divertido a la vida cotidiana, Gonal combina monólogos, cuentos, canciones y situaciones con las que el público se sentirá identificado desde el primer minuto.

“El más nuevo de los viejos” recorre, desde el humor y la música, los cambios generacionales, el paso del tiempo y las nuevas costumbres que transformaron la manera de relacionarnos y comunicarnos, en un mundo que cambia las reglas cada vez más rápido. Una propuesta pensada para reírse de lo que nos pasa a todos: de los hijos, los celulares, los tiempos que corren y esa sensación de que “antes era distinto”.

Durante la función, Gonal estará acompañado por Joseph Chaparro, músico de importante trayectoria, quien aportará intervenciones especiales que se integran a la dinámica del espectáculo y suman frescura, complicidad y nuevos momentos de humor.

Con décadas de recorrido en teatro y televisión, y numerosas temporadas en los principales centros teatrales del país, Sergio Gonal se reencuentra con el público marplatense en una propuesta renovada y cercana que promete muchas risas.

“El más nuevo de los viejos” invita a reírse de los cambios de costumbre sin perder la costumbre de reírse.