El pasado sábado 24 de octubre en el Anfiteatro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, se celebraron los 20 años de la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios (AAGeCU) con Conversatorio Institucional que recordó el Día del Gestor y la Gestora Cultural que fue transmitido en directo por el Canal de Youtube de la entidad.

Durante toda la semana se difundió el trabajo realizado por distintos gestores y gestoras culturales de todo el país y se recordó la tarea realizada por quienes presidieron AAGeCU durante todos estos años.

La institución presidida por Magalí Marazzo sostiene que la gestión cultural es mucho más que organizar actividades y producir eventos. Es construir vínculos, generar oportunidades, preservar nuestras identidades, promover la diversidad cultural y garantizar que cada vez más personas puedan participar de la vida cultural de sus comunidades.

AAGECU reafirmó el compromiso con la jerarquización y el reconocimiento profesional de la gestión cultural, la formación permanente, el trabajo asociativo, la defensa de condiciones laborales dignas y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso democrático a la cultura.

Marazzo aseguró que la entidad trabajará por una gestión cultural federal, participativa, inclusiva y comprometida con el desarrollo de nuestros territorios, que reconozca a sus trabajadores y trabajadoras como protagonistas de la construcción colectiva.

Y en el caso de la ciudad de Mar del Plata luchará por la recuperación de la Secretaría de Cultura y la participación de vecinos, gestores culturales y artistas locales en la utilización y gestión asociada de los espacios culturales públicos junto al estado y el sector privado.

Durante el evento también participaron de la exposición las gestoras Natalia Olivera, Mabel Zecca y Alicia Prósperi.