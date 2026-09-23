La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la Secretaría de Educación, invita a la comunidad a formar parte de las actividades propuestas en el marco del Día del Derecho a Jugar, que se celebra cada 27 de septiembre.

La propuesta tiene como objetivo que se habiliten y promuevan tiempos, espacios y actividades de juego, durante al menos dos horas para cada turno y nivel, con propuestas acordes a las posibilidades de las instituciones, su territorialidad y las características de cada comunidad educativa. Está concebida desde una perspectiva que comprende a los niños como protagonistas del cambio social y está basada en la rectificación que hizo el Congreso de la Nación del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada el 27 de septiembre de 1990.

A su vez, esta fecha está reconocida desde 2014 en la Provincia de Buenos Aires, por medio de la Ley 14.667, y en el Partido de General Pueyrredon mediante la Ordenanza 21.795. Gracias a su última modificación en el 2020 (Ordenanza 24.864) quedó definido el 27 de septiembre como el día del derecho al juego. En este sexto año consecutivo de celebración, las jornadas se organizarán con la consigna “¿A qué querés jugar?”, reconociendo el valor de cada estudiante como sujeto de derecho con la posibilidad de elegir, decidir y participar como actor y creador de la propuesta.

Además de las actividades en las escuelas, cada año se invita a jugar a toda la comunidad de General Pueyrredon a través de acciones puntuales en diferentes espacios públicos:

-Miércoles 23 de septiembre en el Parque Primavesi (actividad organizada por el Instituto Superior de Formación Docente N°19).

-Viernes 25 de septiembre en la Plaza Perito Moreno del barrio San Patricio (participan el Jardín Municipal N°12, Primaria Municipal N°5 y Secundaria Municipal N°213, con la presencia de los estudiantes de Educación Física del Profesorado del Club Quilmes y el equipo de Recreación del EMDER).

-Miércoles 30 de septiembre Barrileteada en Plaza Las Heras (participan el Jardín Provincial N°940 y el Jardín Municipal N°13).

Todas estas actividades surgen del trabajo en conjunto de supervisoras, directivos y docentes de la Secretaría de Educación municipal, del equipo de coordinación para el dia del derecho a jugar integrado por Esteban Llull, Damián Pons y Paula Hourcade, del EMTURyC, EMDER y Desarrollo Social, y de instituciones como las ONG “Derecho a Jugar”, “APEF mdp” y “Jugar x Jugar”, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Psicología, los Institutos Superiores de Formación Docente de Mar del Plata y Batán y los Profesorados de Educación Física (84, QUILMES y CADS).

«Esta celebración es una ocasión muy importante para reflexionar sobre nuestros estudiantes como sujetos de derecho. Nos permite que puedan desempeñarse y desarrollarse humanamente a través de algo tan elemental como el derecho al juego que contribuye a la formación y consolidación de su identidad y personalidad», destacó el secretario de Educación del Municipio, Fernando Rizzi.