Los aumentos en los alimentos durante lo que va de septiembre amenazan con frenar la desaceleración de la inflación y volver a elevarla al 2%, en contraposición con la expectativa gubernamental.

Tras marcar un 1,7% en agosto y registrar el menor dato mensual en 14 meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría retornar a la zona del 2% y frenar el proceso de desinflación en el noveno mes del año.

Los relevamientos de las consultoras privadas, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, correspondientes a la tercera semana de septiembre reflejan que la presión en alimentos y bebidas podría empujar al alza la cifra general del mes.

La consultora Analytica estimó que la tercera semana del mes presentó una suba del 0,7% en el rubro de alimentos, acumulando un promedio del 2,7% en las últimas cuatro semanas, y proyecta que el IPC general alcanzará el 2% en septiembre.

En el desglose por categorías, las mayores subas promedio de cuatro semanas se observaron en verduras (12,6%) y frutas (4,3%), mientras que carnes y derivados (0,9%) y aceites, grasas y mantecas (0,6%) mostraron variaciones más moderadas.

En una línea similar, la consultora LCG detectó un avance semanal del 0,6% en alimentos y bebidas, promediando un 1,8% en las últimas cuatro semanas, lo que implica una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

En este caso, el incremento semanal estuvo explicado por la carne (+1,1%), las verduras (+2,3%), bebidas (+0,8%) y panificados (+0,7%). En este marco, hay que recordar que el segmento de bebidas explicó por sí solo el 70% de la inflación en alimentos del último mes , acumulando un alza del 9,3% mensual.

Por otro lado, Econviews reflejó que “nuestro relevamiento de precios arroja una variación de 1,1% promedio en la tercera semana de septiembre, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados” y especificó que “esta semana se destacaron subas en carnes y derivados (+1,1%) y lácteos (1,2%)”. En esta medición, el cálculo de las últimas semanas da por debajo del 1% al ubicarse en 0,7%.

En paralelo, la consultora Eco Go remarcó que otro factor que incidirá en el indicador del mes es la suba de los servicios . Al respecto, precisó que en septiembre “el IPC contará con un menor aporte desinflacionario de los estacionales y enfrentará nuevos ajustes de tarifas”, puntualizando que las principales subas se dan en Electricidad +4,2%, gas +1,4%, colectivos +4,1% y trenes metropolitanos +8%.

La dinámica reportada por los privados difiere de las metas señaladas desde el Gobierno. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%. Además, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central muestra estimaciones más cautas. La mediana de las consultoras prevé un IPC de 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre, sin anticipar registros mensuales por debajo del 1,6% hasta al menos febrero de 2027.

En la dimensión interanual, el mercado prevé un cierre de 2026 en torno al 30%, ubicándose un punto porcentual por encima de la pauta del 29% fijada en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, el cual proyecta a su vez una desaceleración al 18% para el año próximo.

Agencia NA