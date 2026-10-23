Con la disputa de la ya tradicional prueba de resistencia “Bonaerenses en Carrera”, se completó el anteúltimo día de competencia de los Juegos Bonaerenses, el principal certamen deportivo y cultural del país y uno de los más importantes de Sudamérica. El evento, organizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, contó este año con un récord de medio millón de inscriptos y reunió en la Final de Mar del Plata a más de 30 mil participantes.

La actividad inició por la mañana, en Plaza España, con la celebración de la quinta edición “Bonaerenses en Carrera”, la prueba de resistencia que cuenta con un circuito de 10 kilómetros y reúne participantes de las categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores. Más de 700 participantes disfrutaron hoy de esta prueba multitudinaria, en una jornada en donde además continuaron las premiaciones en otras disciplinas y por consiguiente comienza a definirse el medallero general.

Al mismo tiempo, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, entregó medallas en la pista de atletismo y a la vez, en el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad, visitó el Centro Recreativo de Juegos Bonaerenses en donde se realizan acciones de difusión junto a Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata y la Dirección de Juventudes de Provincia para promover el derecho a la identidad y acercar a las juventudes a la labor de los organismos de derechos humanos.

Otras disciplinas que también finalizaron en el día de hoy son el cestoball en su variante 3×3, al igual que el triatlón de robótica en el Centro de Educación Física N° 1. En tanto que entre las actividades coordinadas con federaciones concluyeron deportes electrónicos (Free Fire y League of Legends), judo, lucha y el taekwondo WTF. Hoy, además, también iniciaron las pruebas finales de natación en el Parque de los Deportes.

Asimismo, continuaron las premiaciones en gimnasia artística y patín, mientras que en Cultura, llegaron a su fin las disciplinas arte circense, fotografía, literatura y rock. El resto de las disciplinas de conjunto en Juveniles se definirán este viernes, como es el caso del básquet, fútbol, hockey y vóley, al igual que las disciplinas de playa en la zona de Varese. En la categoría Personas Mayores, en tanto, se acerca el final en Newcom, la variante de vóley adaptada que fue declarada de interés provincial este año.

La Final de la edición N° 35 de los Juegos Bonaerenses 2026, que inició el pasado lunes con la presencia del gobernador Axel Kicillof, concluirá este viernes 23 con la finalización de las 117 disciplinas deportivas y culturales, que se encuentran distribuidas en 66 escenarios repartidos entre Mar del Plata, Santa Clara y Sierra de los Padres. Además se conocerá al vencedor del medallero general, que en 2025 tuvo como ganadores a General Pueyrredón, Almirante Brown y Lomas de Zamora.