El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, recibió este jueves al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto para mejorar la seguridad en Mar del Plata y el resto del distrito.

Tras el encuentro, Montenegro reconoció que la inseguridad es el principal problema de la ciudad y sostuvo que la respuesta debe surgir de una mayor cooperación entre los distintos niveles del Estado. “Lo que está claro es que acá el enemigo es el delincuente”, afirmó, al remarcar que la coordinación debe traducirse en resultados concretos para los vecinos.

“Al margen de los anuncios, para mí lo más importante es el laburo y el resultado”, señaló el jefe comunal, quien también destacó la necesidad de mantener un intercambio permanente de información entre las distintas áreas para fortalecer las investigaciones y las tareas de prevención del delito.

Por su parte, Alonso calificó la reunión como “muy productiva” y anticipó que la semana próxima habrá un nuevo encuentro al que se sumará el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El objetivo será coordinar las investigaciones y las acciones de las fuerzas federales que ya trabajan en el distrito, junto con la Policía bonaerense y el Municipio.

El ministro también adelantó que convocarán a jueces federales y provinciales, además de fiscales, para consolidar un esquema de trabajo que permita mejorar la articulación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

Reuniones semanales hasta el verano

Uno de los principales anuncios fue la decisión de mantener una reunión por semana hasta el inicio de la temporada de verano, con el propósito de evaluar los avances y reforzar la presencia policial en los sectores que presentan mayores preocupaciones en materia de seguridad.

Según explicó Alonso, el trabajo incluirá encuentros con vecinos y representantes de distintas cámaras, además de acciones específicas en barrios, centros comerciales, peatonales y sectores gastronómicos y turísticos. La intención es ajustar el despliegue policial de acuerdo con las necesidades de cada zona.

En ese esquema, el ministro consideró fundamental el rol del gobierno municipal para sostener el vínculo con los vecinos y realizar un seguimiento del trabajo policial.

“Lo que tenemos es lo que tenemos, es lo que hay y cada uno tiene que hacerse responsable de que eso rinda y se optimice de la mejor manera posible”, expresó Alonso, quien planteó la necesidad de mejorar la eficiencia de los recursos disponibles y recuperar la confianza de la comunidad en las instituciones.

El encuentro se produjo en un contexto en el que la seguridad ocupa un lugar central en la agenda municipal y provincial, con la temporada estival en el horizonte y el desafío de coordinar los recursos de los distintos niveles del Estado para dar respuestas a las demandas de los vecinos y de los sectores vinculados al turismo y la actividad comercial.

