En una cuestión previa relanzada en la apertura de la Sesión Ordinaria de este jueves, el concejal Gustavo Pulti, pidió que Mar del Plata exprese su respaldo a la demanda colectiva presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande contra empresas pesqueras que operan ilegalmente en aguas de Malvinas.

En ese sentido, anticipó también al plenario la presentación de un proyecto de resolución (que lleva el número 1878/2026) donde documenta el respaldo para el cual pidió el acompañamiento de todos los bloques.

«Mar del Plata es de hecho la capital de los intereses en el mar de todos los argentinos, por eso, debe asumir un rol activo en la defensa de los recursos marítimos por su historia, su actividad productiva y su condición de principal referente pesquero del país», señaló el concejal.

El ex intendente remarcó que “han pescado 4 millones 100 mil toneladas. Es una demanda colectiva en los tribunales, con sede en Río Grande, que reúne legitimidad y autoridad para opinar en la materia”.

«No se trata solo de una cuestión soberana ni de no consentir un acto ilegal perpetrado frente a nuestras costas, se trata también de entender que la masa biológica es una sola y no se divide en jurisdicciones. Por eso, la pesca que se roba desde nuestras aguas usurpadas afecta directamente la económica pesquera de toda la nación, incluyendo a Mar del Plata que es el principal puesto pesquero de la Argentina», remarcó.

El concejal también destacó que la iniciativa cuenta con el interés de distintos actores institucionales y privados de Tierra del Fuego. En ese sentido, remarcó la importancia de que Mar del Plata también se involucre en una problemática que afecta al conjunto de los intereses pesqueros nacionales.

Para el concejal, la explotación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur tiene consecuencias que trascienden el debate diplomático y territorial, porque también compromete la sostenibilidad de las especies, el desarrollo de la industria pesquera y las fuentes de trabajo vinculadas a la actividad.

“Esa demanda tiene que ser atendida y entendida por los marplatenses y el conjunto de los intereses pesqueros”, sostuvo.

Por último, Gustavo Pulti, destacó que “es relevante para Mar del Plata y la Argentina que un marplatense con recorrido y autoridad como Cesa Lerena en la materia lleve adelante este planteo”.

“Mar del Plata es la ciudad emblemática del país en los intereses marítimos y pesqueros”, concluyó.