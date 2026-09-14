La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 14 al viernes 18 de septiembre, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la sede del Centro Comunitario Los Peques del barrio Florencio Sánchez, ubicada en Williams Morris 6035. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.

Además, de lunes a miércoles estará el móvil odontológico con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

De martes a jueves estará disponible el servicio de pediatría con turnos en la sede y habrá oftalmología para niños y servicio de ginecología. Mientras que el jueves y el viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción y el cuidado de la salud bucal.

Por último se recuerda que de lunes a viernes antes de las 8 estarán realizando castraciones por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana ingresá en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

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