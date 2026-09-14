La última semana del invierno presentará condiciones de buen tiempo sobre el sudeste bonaerense a pesar de un inicio helado en gran parte del país.
Entre este lunes y martes la Costa Atlántica tendrá jornadas frías todavía con cielo poco nuboso y viento norte que con el correr de las horas rotará hacia el sur.
Sin embargo, a partir del miércoles el aire cálido se mantendrá al menos hasta el sábado lo que permitirá una recuperación de temperaturas con tardes mas primaverales y máximas cercanas a los 18 o 20 grados sin pronóstico de lluvias al menos hasta el próximo domingo.
Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío con heladas. Cielo despejado a algo nublado. Viento leve a moderado del sector norte/noroeste. La temperatura mínima se estima en -2 y la máxima en 13°.
Reporte @sebapagliarino