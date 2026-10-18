El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Mar del Plata anunció avances en el proceso de equiparación de derechos de las y los docentes extraprogramáticos, a partir de la aplicación de la Ley Provincial de Educación y de la Ley 15.557, que establece en su artículo 59 que los aportes previsionales de quienes dictan materias fuera de la currícula obligatoria oficial deben realizarse al Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde la organización gremial señalaron que, luego de las prórrogas otorgadas por el organismo previsional para establecer los circuitos administrativos correspondientes, una amplia mayoría de las instituciones educativas avanzó en la adecuación normativa.

No obstante, en aquellos establecimientos donde se detectaron incumplimientos o encuadramientos laborales incorrectos, SADOP lleva adelante audiencias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, promueve reuniones y evalúa las acciones gremiales necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Desde el sindicato remarcaron que la regularización no representa una cuestión meramente administrativa, sino que implica el reconocimiento de derechos laborales y previsionales, con impacto directo en los aportes jubilatorios y las condiciones de trabajo. Además, subrayaron que el proceso no debe ocasionar perjuicios en la situación laboral de las y los docentes.

La secretaria general de SADOP Mar del Plata, Carla Mancuso, destacó la importancia de los avances alcanzados y afirmó: “La adecuación al marco legal vigente representa un avance muy importante para las y los docentes extraprogramáticos. No hablamos solamente de un encuadre administrativo, sino del reconocimiento de derechos que impactan directamente en sus aportes jubilatorios al IPS y en sus condiciones laborales”.

En ese sentido, agregó: “Nos llena de satisfacción que nuestras afiliadas y nuestros afiliados puedan ver estas mejoras de manera concreta, porque sabemos que mejores condiciones de trabajo también significan mejores condiciones de vida”.

Por último, Mancuso ratificó que el sindicato continuará acompañando a las y los trabajadores y realizando las gestiones necesarias para que todas las instituciones educativas regularicen su situación. También puso en valor la tarea de los docentes extraprogramáticos, a quienes consideró fundamentales para enriquecer las propuestas educativas y fortalecer la identidad de cada escuela.