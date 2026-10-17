En el marco de un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista, el Peronismo Marplatense en el MDF (Movimiento Derecho a Futuro) reunió a las y los peronistas de la ciudad en un encuentro en el monumento a Juan Domingo Perón, ubicado en la avenida Luro y Mitre.

Durante el acto, encabezado por Rodolfo «Manino» Iriart y Juan Manuel Rapacioli, se escuchó el tradicional “Habla Perón” con su discurso el 17 de Octubre de 1945 y se entonó a viva voz la Marcha Peronista, en homenaje al movimiento político que tiene en el 17 de octubre de 1945 una de las fechas más significativas de su historia.

La convocatoria proponía reunirse en torno a la figura de Juan Domingo Perón y renovar el recuerdo de aquella jornada que quedó grabada en la historia argentina como el Día de la Lealtad.