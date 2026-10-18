Buenos Aires, 17 octubre (NA) — El arquero Emiliano “Dibu” Martínez se perderá los próximos partidos de la Selección, como así también algunos compromisos con Chelsea de Inglaterra, tras haber sido intervenido este sábado por una lesión en la mandíbula, durante un cotejo de la Premier League.

El futbolista, de 34 años, sufrió una fractura o lesión ósea en maxilar, tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite durante el partido entre Chelsea y Everton, jugado este sábado, y tras la operación se confirmó que tendrá para unos 40 días de recuperación.

Por lo tanto, Martínez quedó descartado para jugar los partidos de la Selección, contra Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.

El guaradavallas chocó contra un rival en el encuentro que su equipo ganó 2-0, y luego estuvo varios minutos tendido sobre el césped, y visiblemente conmocionado por el fuerte golpe. Si bien se descartaron lesiones en el cuello y la espalda, los médicos confirmaron la fractura en el maxilar, que derivó en una intervención que se llevó a cabo en Liverpool.

AgenciaNA