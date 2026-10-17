Bajo el lema «El océano en primera plana», el viernes 23 y el sábado 24

de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata el 3 er Foro

Hispanoamericano de Periodismo Científico (Foro HPC) – Edición Argentina, un encuentro regional que convoca a periodistas de ciencia, ambiente, persona de la comunicación, la investigación y referentes de organizaciones vinculadas a la conservación marina para debatir cómo contar las historias del océano desde el periodismo y fortalecer su

presencia en la agenda pública.

La edición 2026 —organizada por la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC), asociación que reúne a un centenar de periodistas de todo el país— contará con la participación de destacadas figuras nacionales e internacionales del periodismo, la

investigación científica y la comunicación ambiental. Durante dos jornadas se desarrollarán entrevistas, conversatorios, talleres y salidas a campo que permitirán conocer herramientas, experiencias y nuevas perspectivas para fortalecer las coberturas periodísticas sobre el

océano y sus problemáticas.

“En un contexto en el que el océano ocupa un lugar cada vez más relevante en la agenda global por su papel frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la explotación de los recursos naturales, el Foro propone analizar los desafíos que enfrenta el periodismo para investigar, contextualizar y narrar estos temas”, indicó Daniela López, periodista de ciencia y coordinadora del Foro HPC edición argentina.

La primera jornada, que se realizará el viernes 23 en el Aula Magna Silvia Filler del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, comenzará con de apertura “Mirar el mar: un periodismo de ciencia para una cultura oceánica”, a cargo de la Red Argentina de Periodismo Científico.

Durante el conversatorio «Mar de datos: herramientas para fiscalizar el océano», en el que participará la periodista española Miren Gutiérrez Almazor, referente internacional en

activismo de datos; junto a Laura Rocha, presidenta de la ONG Periodistas por el Planeta y Abel López, periodista ambiental de Huella Zero, se compartirán pistas para transformar

datos en narrativas de impacto social.

Ese mismo viernes tendrá lugar la charla «Narrar las profundidades. Del asombro al mar profundo», centrada en los desafíos de comunicar las expediciones científicas marinas, con la presencia del investigador de CONICET Emiliano Ocampo, quien participó en la histórica campaña submarina Talud Continental IV – Cañón de Mar del Plata; Matías Avranow, periodista ambiental del diario La Nación y Lucía Degregori, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.

Por la tarde, habrá un taller sobre estrategias para contar la ciencia del mar en medios digitales a cargo del comunicador y productor audiovisual Esteban Rosso; y un espacio de speed networking que pondrá en contacto a equipos de investigación con periodistas quienes podrán conocer nuevas historias para contar el mar.

El ForoHPC tendrá un recorrido por la ciudad en clave de ciencia y arte.

La actividad

El Foro a pie acercará -con un cafecito en mano- el quehacer científico del CONICET Mar del Plata y culminará en el Museo Mar a las 18 con la performance audiovisual Cartografía

Latente de la artista Luciana Aldegani.

La segunda jornada, el sábado 24 de octubre, se trasladará al territorio en alianza con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. A través de un recorrido por distintos puntos de la costa marplatense, periodistas y especialistas compartirán experiencias sobre conservación marina, ordenamiento del espacio costero,

biodiversidad y defensa del territorio, promoviendo una mirada situada sobre las problemáticas que atraviesan los mares argentinos.

Además, la Universidad Nacional de Mar del Plata será anfitriona del programa El Foro y las Universidades con el objetivo de vincular su comunidad académica y estudiantil con

las temáticas perfiles profesionales y actividades del Foro. Este programa, que surgió en 2025, propone al Foro como una propuesta para hablar de periodismo de ciencia en las

universidades nacionales.

El evento fue declarado de Interés Turístico y Cultural por la Municipalidad de General Pueyrredón. La distinción reconoce al Foro como un espacio de referencia destinado a fortalecer el intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y la comunicación pública de la ciencia.

«El océano es protagonista de algunos de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo, pero todavía requiere mayor presencia en los medios de comunicación. Este Foro busca generar herramientas, vínculos y nuevas formas de narrar historias vinculadas al mar para acercarlas a la sociedad», señalan desde la organización.

Un encuentro regional

El Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico es un encuentro regional que se realiza en distintos países de América Latina y propone un espacio de intercambio entre periodistas, profesionales de la comunicación, investigación y personas interesadas en la comunicación pública de la ciencia. Argentina forma parte de esta iniciativa desde 2024.

Luego de las dos primeras ediciones realizadas en Córdoba, la tercera edición argentina se traslada a Mar del Plata para poner el océano en el centro de la conversación y explorar

nuevas formas de contar sus historias.

La edición 2026 se realiza con el apoyo de EurekAlert, la Cooperación Española, la Fundación Azara y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

Las actividades son gratuitas con Inscripción previa en este formulario y están dirigidas a periodistas,

estudiantes de comunicación, personas de la divulgación, investigación y con interés en la comunicación de la ciencia y el ambiente.

Un programa para medios de comunicación

Como parte de esta edición, el Foro HPC y Periodistas por el Planeta (PxP) impulsan el Programa Media Partner, una iniciativa destinada a medios de comunicación de todo el país y la región que quieran facilitar la participación de sus periodistas en el encuentro.

Los medios que se sumen podrán acceder, entre otros beneficios, a todas las actividades del Foro, un taller de capacitación para contar historias visuales en medios digitales, espacios de networking con periodistas e investigadores y acceso a contenidos escritos y fotográficos generados durante el evento.

El programa también contempla la mención del medio como aliado en distintos contenidos gráficos y la inclusión de su logo en las comunicaciones, como así también la cobertura de alojamiento de los periodistas enviados (cupos limitados).

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre medios y profesionales del periodismo científico y ambiental, ampliar las redes de fuentes especializadas y generar nuevas

oportunidades para abordar investigaciones vinculadas con el océano, las problemáticas ambientales y las comunidades costeras. Los medios interesados en participar pueden contactarse a [email protected].

Sobre la RAdPC

La Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC) es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a periodistas especializados de todo el país con el objetivo de fortalecer la

capacitación profesional y promover una reflexión crítica sobre la relación entre ciencia, tecnología, medios y sociedad. Forma parte de la Federación Mundial de Periodistas Científicos y articula con organizaciones de América Latina para impulsar el desarrollo del

periodismo científico en la región.