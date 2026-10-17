Personal de la Prefectura Naval Argentina aprehendió este viernes, en la zona portuaria de Mar del Plata, a un hombre que minutos antes había robado en un negocio.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la intersección de las avenidas de los Pescadores y Dorrego. Allí, el sujeto amenazó a una empleada asegurándole que llevaba un arma de fuego debajo de la ropa, se llevó la recaudación y escapó.

Vecinos de la zona lo persiguieron hasta un estacionamiento situado a 50 metros, adonde también llegaron rápidamente efectivos de la Fuerza, que lo redujeron. Durante la requisa, constataron que no tenía armas en su poder, aunque sí escondía entre sus prendas unos 85.000 pesos en efectivo.

Luego, a través de la Central de Monitoreo del Consorcio Regional Portuario Mar del Plata, se identificó la moto en la que el hombre habría llegado, que fue secuestrada con la anuencia de la fiscalía actuante.

Intervino en el caso la Unidad Funcional de Flagrancia N° 1 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Facundo De La Canale, que dispuso el arresto del acusado, de 37 años y nacionalidad argentina, la restitución del dinero a la damnificada y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.