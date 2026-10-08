La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a prorrogar la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 2025, por lo que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de octubre de 2026 para realizar el trámite.

La medida implementada este jueves mediante la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial, responde a “razones de administración tributaria” que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

En este sentido, el Gobierno también adujo que la nueva postergación del vencimiento se da tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, “cuyas previsiones impactan en la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2025”.

La prórroga es la cuarta que establece el organismo en el actual periodo fiscal. El vencimiento original había sido extendido en primera instancia hasta el 27 de julio de 2026 y después fue ampliado hasta el 22 de septiembre y más tarde hasta el 13 de octubre.

La nueva extensión del plazo para presentar la declaración jurada no afecta la fecha del vencimiento del pago que tuvo lugar a finales de julio. De esta forma, se mantiene la disociación de las fechas de vencimiento que se había producido en las prórrogas anteriores.

La normativa determina que las obligaciones de las personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del simplificado, podrán cumplirse excepcionalmente en las siguientes fechas:

Presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025: se extendió el plazo hasta el 30 de octubre de 2026.

Pago del saldo resultante: se mantiene sin cambios para el 27 de julio de 2026.

Asimismo, el organismo tributario decidió no volver a prorrogar el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2026, que había sido pospuesto a fines de agosto pasado. De esta forma, la obligación para personas humanas y sucesiones indivisas venció el 24 de septiembre pasado.