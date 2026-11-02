El próximo jueves 5 de noviembre comenzará la primera edición del Corredor Artístico UNMDP 2026, una propuesta que reunirá más de 140 producciones artísticas en distintos espacios de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y de la ciudad. Durante dos jornadas, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, jubilados y artistas locales y regionales compartirán muestras, espectáculos, talleres e intervenciones que invitan a recorrer y habitar la universidad desde el arte y la cultura.

Impulsada por la Secretaría de Arte y Cultura de la UNMDP, la iniciativa busca visibilizar las producciones que se desarrollan en el ámbito universitario y fortalecer los vínculos con la comunidad artística de Mar del Plata y la región.

El recorrido comenzará el jueves a las 11 y se extenderá hasta las 20.30/21, con actividades en el Complejo Universitario, el Colegio Nacional Dr. Arturo Illia, el Programa Universitario de Aprendizajes Mayores (PUAM), la Biblioteca Central y dependencias de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM). A las 17, en la Plaza de la Memoria, tendrá lugar el acto institucional de apertura.

La programación continuará el viernes 6, con un circuito sobre la calle Jujuy, entre San Martín y Rivadavia. Allí, la Librería Universitaria será uno de los puntos de encuentro, con propuestas que incluirán talleres, muestras del patrimonio universitario, un corte de calle y un escenario con música en vivo. A las 18.30 se realizará, además, el acto central por los 20 años de EUDEM, la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El itinerario también contempla actividades en la Casa sobre el Arroyo, la Sala “Coca” Maggi y la Plaza de la Memoria, entre otros espacios. (Portal Universidad)