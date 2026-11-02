Se desarrollan distintos trabajos de acondicionamiento en el Paseo Dávila, más precisamente en el sector del Paseo de las Américas. Las tareas tienen como objetivo poner en valor este espacio, mejorar las condiciones de seguridad y favorecer la transitabilidad en el frente costero.

Actualmente, los trabajos se concentran en la finalización del reemplazo de cupertinas en el tramo que se extiende hacia el muelle de los pescadores, luego de concluir la construcción de una rampa de acceso pensada para que todos los vecinos puedan disfrutar de este lugar en dirección al punto selfie, donde se encuentra el cartel de Mar del Plata.

Además, se avanzó con la colocación de cestos, la extensión de canteros, reposición de césped, pintura en general y la limpieza de todo el sector.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran la limpieza y colocación de baldosas en las veredas, el retiro de lajas para construir nuevos tramos de vereda de hormigón y la remoción de cilindros y cupertinas dañados por el temporal. También se construyeron veredas de hormigón, se reconstruyó el piso del balcón que presentaba daños y se realizó el replanteo de la baranda.

En ese sentido, en un sector del paseo donde se habían dañado parte de las cupertinas y las bases originales, se rediseñó el corredor y se instaló postes de madera dura trabajados para garantizar su resistencia con caños galvanizados para que perduren y drizas con tensores. En el tramo siguiente, se colocaron cilindros y elementos nuevos, respetando el modelo existente para dar continuidad al recorrido y se repararon los bancos de hormigón.

Cabe destacar que a las tareas de mejora integral se sumaron intervenciones de emergencia a raíz de la ciclogénesis que afectó a Mar del Plata y provocó daños severos en distintas zonas de la costanera.