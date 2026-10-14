El Consorcio Punta Mogotes informó que la Administración de Punta Mogotes (APM) notificó formalmente a los balnearios la extensión de sus contratos de concesión hasta el 30 de junio de 2027 o hasta que se adjudiquen las unidades mediante una nueva licitación, lo que ocurra primero.

En un comunicado que lleva la firma de Leandro Sánchez (presidente del Consorcio), Luis García (vicepresidente) y Juan Martínez (secretario), señalan que la decisión responde a un pedido sostenido en el tiempo: contar, con la debida antelación, con los actos administrativos que garanticen una explotación regular, legítima y continua. La falta de definición generaba incertidumbre para el personal contratado y para los usuarios.

«La decisión despeja esa incertidumbre y permite llegar a la temporada 2026-2027 en condiciones de brindar a marplatenses y turistas el servicio que se merecen», sostuvieron los concesionarios.

Los concesionarios recordaron que son operadores turísticos y que trabajan sobre bienes del dominio público, una condición que les impone responsabilidades concretas, entre ellas mantener el servicio en las mejores condiciones posibles.

El Consorcio aclaró además que la extensión es una solución transitoria, necesaria para asegurar la temporada, pero no la solución de fondo. Reiteraron que la transformación del complejo es una necesidad que no puede seguir postergándose y que están a disposición para aportar su experiencia en el diseño de un modelo de explotación moderno, sustentable y abierto al uso público.